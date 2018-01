Siis, kui kaks jooksuvõistlust satuvad ühele ajale

Kui eelmisel aastal jäi jooksude vahele nädal, siis tänavu on need samal nädalavahetusel. Paide-Türi rahvajooksu üks korraldajaid, Urmas Jõgi, kui palju mõjutab konkureeriv jooks rahvajooksu korraldust?

Tartu linnamaraton tekkis paar aastat tagasi ja pandi meie jooksuga samale nädalavahetusele. Korraldajad küll helistasid ja andsid oma plaanidest teada, kuid ühe või teise jooksu sobivas ajas me kokkuleppele ei saanud.

Minu arvamus on, et kui oleme korraldanud rahvajooksu üle 30 aasta ühel kindlal ajal, siis ega me seda muutma hakka. Samas ega me saa kellelgi keelata korraldada oma jooksuvõistlust samal ajal.

On põhimõte, et linnajooksude sarjas kaks jooksu ühel nädalavahetusel olla ei tohiks. Eelmisel aastal nii ei olnud, kuid tänavu oleme linnajooksudega samal nädalavahetusel. Nemad teevad oma jooksu oktoobri esimesel laupäeval, meie esimesel pühapäeval.

Rahvajooks on ju üle-eestilise haardega. Kas teised samal ajal tehtavad jooksud võiksid teilt osalejaid ära võtta?

Teoreetiliselt võib see nii olla, kuid praktika on näidanud midagi muud.

Oleme Tartu jooksuga samal nädalavahetusel korraldanud rahvajooksu mõnegi korra. Mõlemad jooksud on kenasti kasvanud. Tartu taga on kogu Lõuna-Eesti ja lisaks on see uus jooks. Eks uus jooks peagi kasvama.

Eelmisel aastal olime eri nädalavahetustel. Eelneva loogika järgi oleks meil pidanud olema osalejate arvus hiigelhüpe inimestega, kes muidu oleksid läinud Tartusse.

Tegelikult see meid oluliselt ei mõjutanud, me küll kasvasime, kuid see kasv ei tulnud sellest, et Tartu inimesed tulid Järvamaale jooksma. Teisisõnu, meie võidud eri nädalavahetustel olemisest polnud suured ja koos olles me ka väga palju ei kaota.

Kindlasti mõjutab jooksude samaaegsus teatud hulka inimesi, kuid rahvajooksu mõistes räägime mõnekümnest huvilisest. Võistluspäeva ilm mõjutab ka rohkemate inimeste osalusotsust.

Rahvajooks on siis ikkagi igati elujõuline?

Siiamaani oleme suutnud kasvada. Viimase kümne aastaga neli korda (1000 jooksjalt 4000 ja üle – toim) tingimustes, et maakonna elanike arv on kogu aeg vähenenud.

Ega asjaolu, et inimesed Järvamaalt ära lähevad, jooksukorraldajate elu lihtsamaks tee. Teisalt, pisaraid me ka ei vala.

Elanike ja jooksjate suhtarvult on rahvajooks linnajooksude sarjas kindlasti tipus. Sellest, kuidas kaasata kohalikke inimesi, on teistel meilt väga palju õppida.

Eelkõige on Paide-Türi rahvajooks Järvamaa jooks ja mõeldud siinsetele inimestele, kuid muidugi oleme ka üle-eestiline jooks. Siia tulevad paljud Eesti tipud, ja on tulnud kogu aeg, isegi neil nädalavahetustel, mil meie jooks on olnud Tartuga samal ajal.

Linnajooksude sarja pürgib igal aastal palju uusi jookse. Enamik maakondi tahaks, et neil oleks rahvajooksusugune tugev jooksuüritus.

Teised spordialad-võistlused, näiteks rattasport oktoobri alguses, jooksu korraldust ei mõjuta?

Kui jalgrattaid poleks leiutatud, siis eks inimesed jookseksid rohkem.