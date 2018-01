Kerro klubist vändatud film esilinastub kinos Artis

Mõte Kerro klubist kui Eesti vanimast pereklubist ja omanäolisest nähtusest film teha tuli Suržikoval kohe, kui ta nelja aasta eest Kärusse elama kolis. «See seltskond ja need peod on erilised,» sõnas ta.

Suržikova selgitas, et näitab filmis pereklubi olemust läbi kolme peategelase, kes esindavad erinevaid põlvkondi.

Peategelased on karismaatilised ning samal ajal tüüpilised maainimesed: vana puumeister, noor vabatahtlik päästja ja loomapidaja ning keskealine naine, kes olude sunnil töötab kokana Rootsi vahet sõitval laeval.

Kerro klubi kroonika kaudu näeme, milline on maaelu praegu ja kuidas see on viimase 40 aasta jooksul muutunud.