Uue piimatööstuse toodang sobib ka rinnapiimaasendajasse

E-Piima juhatuse esimees Jaanus Murakas (pildil) sõnas uut, Paidesse rajatavat ühistulist piimakombinaati tutvustades, et tänapäevases piimanduses saab edukas olla ainult siis, kui lisaks piimale väärindad ka kõrvaltooted väga kõrge lisandväärtusega lõpptoodeteks. «Meie juustutootjatena kavandame uues tehases laiendada vadaku väärindamist selliselt, et see sobiks ühe komponendina nii rinnapiimaasendajate kui ka toidulisandite tootmiseks,» täpsustas ta.

Piimaäris tuleb aina rohkem arvestada uute spetsiifiliste ja tervislike toitumistrendide ning karmistuvate kvaliteedinõuetega. Juba tööstuse plaanimise järgus tuleb arvestada võimalike sihtriikide nõuetega seadmete, ruumide tsoneerimise, pakenduse, ladustuse, säilimise kohta.

Seega peab tehase ehitus käima selge ja läbimõeldud äriplaani järgi, millele lisaks tuleb luua nii palju paindlikkust kui vähegi võimalik, sest elu on näidanud, et turud suudavad üllatada ikka ja jälle.

Uue tehase tuhandetonnine päevane piimakogus on tulnud just mahuefektiivsust silmas pidades.

Arvestada tuleb Muraka selgitusel ka turgude religioosseid nõudeid, tootmistehnoloogiad plaanides ei tohi nendega vastuollu sattuda. Muidu võib juhtuda, et mõnele turule ligipääs võib olla raskendatud või hoopiski võimatu.

Tehase efektiivsus on rahvusvahelise konkurentsivõime seisukohalt kriitilise tähtsusega. Efektiivsuse üks oluline sammas on teatud kriitiline maht. «Uue tehase tuhandetonnine päevane piimakogus on tulnud just mahuefektiivsust silmas pidades. Näiteks vadakuvalgu kontsentraadi tootmine eeldab minimaalselt 750 tonni piima,» selgitas Murakas.

E-Piim võtab praegu Põltsamaal vastu 300 tonni piima päevas ja Muraka ütlust mööda saab vastuvõtumahu 500 tonnile viia suhteliselt väikse rahaga, kuid sellel pole mõtet.

Tehast ehitades tuleb arvestada püsikuludega ja need on tõhusad alles päevas tuhande tonni vastuvõtuga piimatööstuses. «Uus tehas tuleb ehitada selline, et suudaksime olla vähemalt sama efektiivsed ja tulemuslikud kui Põhja-Saksmaa ja Iirimaa. Need piirkonnad on meile hea võrdlus, ka nendel on ekspordi osa väga suur nagu Eestilgi,» ütles Murakas.

Murkas lisas, et Iirimaa ekspordib 90 ja Põhja-Saksamaa teatud tooteid 60-70 protsenti. «Tehes samasugust äri nagu nemad, peaksime suutma maksta sama piimahinda, mis nemad ja see on viimasel viie aasta jooksul olnud Eesti hinnast kaks kuni kuus senti kõrgem,» lausus ta.

Juurde unistatakse veel lähedastest Skandinaavia ja Soome turust. Lõplikult pole maha maetud ka Vene turgu, sest Muraka ütlust mööda ei tea ta maailmas ühtegi teist turgu, kes oleks valmis Eesti juustu eest maksma kõrgemat hinda kui Hollandi või Saksa juustude eest. Kuid lühi- ja keskpikas perspektiivis Vene turuga ei arvestata.

Osa uue tehase toodangust turustatakse spetsiifiliste ja rangete nõuetega Aasia riikidesse. E-Piim ekspordib regulaarselt Jaapani ja Aasia turgudele ning omab müügiluba Hiina turule. Murakas sõnas, et ilma nende teadmisteta oleks keeruline uut tehast plaanida ning uue tehase tegevust sujuvalt alustada.