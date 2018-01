Kas «tasuta» ühissõidukid viivad inimesi mujale elama?

Kristjan Kõljalg

Paide linnavolikogu regionaalarengu komisjoni aseesimees, Reformierakond

Vastus nendele küsimustele on kindlasti ei. Ometi on dokumente ja otsuseid, mis võivad ellu rakendudes omada positiivset mõju meie kõigi heaolule ja ka rahakotile. Üks selline on teehoiukava.

Mitusada tuhat eurot, mida on hädasti vaja linna teede ja tänavate olukorra parandamiseks, on puudu sõltumata sellest, et volikogu on andnud selge suunise püsida plaanis.

Võime rõõmustada, et Paide linnal kui haldusüksusel on lõpuks teehoiukava olemas. Linnavolikogu eelmise aasta viimasel istungil sai maakonna suurim haldusüksus, see tähendab Paide linn ilma ühinenud Paide ja Roosna-Alliku vallata endale teehoiukava, mida pole seni olnud.

Paide linna teede olukord kinnitab, et kava ja selle rakendus on hädavajalik, seda teavad kõik seal liiklejad omast käest. Sama tunnet sedastab ka see dokument.

Nüüd on teada ka summa, mida teede ja tänavate nõutava seisu saavutamiseks tuleb kohe investeerida. See summa on peaaegu kaheksa miljonit eurot. Selline investeering käib Paidele üle jõu, on ju see samas suurusjärgus spordihoonesse paigutatud summaga, mille laenu veel aastaid tasume.

Teehoiukava järgi on võimalik teede ja tänavatega jõuda nõutava seisuni 15 aastaga ja see eeldab iga-aastast panustamist. Aeg on märkimisväärne, kuid linna finantsvõimekus kiiremat tempot seada ei lubanud, aga sellest aeglasem pole kindlasti aktsepteeritav. Pigem tuleb võimaluste tekkides kiirust lisada, sest omavalitsuse vaatest on teed ja tänavad üks põhilisi investeeringuobjekte, mis on selgelt avaliku sektori teha. Neil on ka konkreetne mõju teel liiklejatele, sest katkised teed ja tänavad lõhuvad autosid.

Ometi selgus regionaalarengu komisjoni koosolekul, et linnavalitsuse esitatud tänavuse eelarve eelnõu liigub sellest 15 aasta plaanist märkimisväärselt eemale.

Teehoiukava teine oluline külg on, et sellest puuduvad ühinenud Paide ja Roosna-Alliku valla teedevõrgu kulud. Need kajastuvad küll endiste omavalitsuste vastuvõetud plaanides, kuid praegusel linnavolikogul puudub ühtne ülevaade kogu omavalitsuse vajadustest selles valdkonnas.

Andsime linnavalitsusele selge korralduse kajastada aasta jooksul kõigi kolme omavalitsuse teehoiukava ühes dokumendis.

Oleme nüüd üks omavalitsus ning volikogu ja valitsus vastutavad kogu piirkonna arengu eest ning selleks peab ka raha olema. Üks võimalik koht, kust nelja aasta jooksul pea veerand miljonit eurot kohe võtta oleks, on poliitilised piirkonnajuhid ehk siis nende ametikohtade kaotamine.

Kokkuvõtteks jõudes tagasi pealkirja juurde, kas «tasuta» (loe: maksumaksja kinnimakstud) ühissõidukid viivad Paidest inimesed mujale? Ei, kindlasti mitte. See võib olla küll põhjus, miks oma elukohana registreerida tegelik elukoht, kuid otsus mineku kohta on juba varem tehtud.

Põhjusi tuleb otsida ikka sellest, miks pole elukeskkond ahvatlev, et siia jääda. Üks osa sellest valemist on kindlasti teede ja tänavate võrk, mis peab olema heal tasemel, et konkureerida teiste linnadega.