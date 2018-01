Mida oodata 2018. aastalt majanduses

Teisalt tekitavad peaaegu kõigi varaklasside mõõdutundetu hinnakasv ja sünged pilved maailmapoliitikas tunde, et praeguse turusentimendi pea peale pöördumine võib juhtuda üleöö.

Elu viib edasi vaid optimism ja kõige tõenäolisema, niinimetatud peavoolustsenaariumi järgi jätkub tänavu laialdane majanduslik tõusulaine. Peaaegu kõik maailma suuremad majandused on vähemalt iseenda lähiajalugu arvestades saavutanud hea kasvuhoo, mille järsk lõpp näib praegu siiski ebatõenäoline.

Teistega võrreldes on majandustsükli hilisemasse järku jõudmas USA, kus erinevalt teistest suurtest keskpankadest tõstis föderaalreserv 2017. aastal intressimäära koguni kolm korda.

Majanduskasv tuleb aeglasem Brasiilias ja Venemaal, kes üritavad tasa teha eelnevate aastate majanduslanguse vältel kaotatut. Kuigi ootused kahe riigi majanduskasvule on suhteliselt sarnased, kahe protsendi kandis, on nafta hinna oodatust kiiremast kasvust rohkem võita just viimati mainitul.