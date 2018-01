Järvamaal sõlmiti abielusid poole rohkem kui lahutusi

Paide linna rahvastikutoimingute spetsialist Kristina Lill ütles, et 76st abielust kaks sõlmiti mullu vaimuliku poolt. Ta märkis, et varasemate aastatega võrreldes polnud nendes arvudes midagi enneolematut. «Aasta ei toonud kaasa enneolematut pulmade puhangut ning lahutusi oli varasemast isegi vähem,» nentis ta.

Meelde jäi talle ka paar, kes oli aastaid tagasi oma kooselu lahutanud, seejärel koos edasi elanud ning nüüd otsustasid uuesti ametlikult abielluda. «Abielu ajendiks oli välismaale elama minek. Nimelt leidsid nad, et abielupaarina on asjaajamine mujal lihtsam,» selgitas ta.

Lill rõõmustas siiralt, et abiellujaid oli eelmisel aastal rohkem kui lahutajaid ning lahutuste arv on vähenemise teel. «2016. aastaga võrreldes lahutasime 14 kooselu vähem, mis on kahtlemata positiivne tulemus,» sõnas ta. Kas see oli pelgalt juhus või ei lahutatagi kooselu enam nii tormakalt, ei osanud Lill kommenteerida.