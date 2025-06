Maakonna ainus erakool läks sünnipäeva tähistades suvepuhkusele

Kui praegu räägitakse palju koolipäeva nihutamisest hilisemaks, on Vodja koolis see juba ammu tehtud. «Meie koolipäevad algavad kell 8.45 ja see sobib kõigile väga hästi,» sõnas Põldvee.

Viimasele viiele kooliaas­tale mõeldes tuli Riina Põldveele esmalt meelde, et koolimaja vahetas mõni aeg tagasi värvi ja sai tagasi oma algupärase kollase tooni. «Selle üle on meil hea meel. Nüüd sobitub meie koduks olev maja kenasti keskkonda,» ütles ta.

Uus on seegi, et endises lasketiirus tegutseb Põldvee sõnul ateljee, kus õpilased värvivad, voolivad savi ja nokitsevad käsitöö kallal. «See on tore lisandus meie puutöökojale, mis õpilastele väga meeldib,» lausus ta. «Ateljee on koht, kus lapsed lasevad loovusel lennata ja kus ei pea muretsema, kui värvitilk molbertilt maha kukub või natuke puru kuhugi pudeneb. Põrand on hõlpsalt hooldatav ja seal on kõigil hea tööd teha.»

Kui Eestis ja Järvamaalgi on viimastel aastatel ridamisi väikekoole kinni pandud, siis Vodja­ kooli Põldvee hinnangul sulgemisoht ei kummita. «Meile on nii palju investeeritud, et see poleks mõistlik. Samas pole selleks ka põhjust, sest saame hakkama,» ütles ta.

Individuaalõppe kool peabki väike olema. Sel õppeaastal oli koolis 41 õpilast, õpetajaid oli 14 ja teisi töötajaid viis. «Ka abistavad töötajad on kõrgelt haritud ja võimelised õpetajaid asendama,» lisas Põldvee.