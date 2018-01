Tele2 tootedirektori Katrin Aroni sõnul on järvamaalaste suur kõnede mahu kasv tõeline üllatus. Ta lisas, et aastaga on hakanud järvamaalased rohkem helistama ja sõnumeid saatma ning ka mobiilse interneti kasutamine näitas tõusutrendi. „Kui interneti kasutamise edetabeli tipus troonisid tugevalt meesterahvad, siis SMS-ide ja kõnede rekordid kuulusid Järvamaal õrnemale soole,“ ütles Aron.