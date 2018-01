Kui naaberlinnas Paides on majake veel endiselt keskväljakul alles ning pole hoolimata üleskutsest ostjat leidnud, siis kevadpealinnal polnudki plaani maja maha müüa ning see koliti ajutiselt niiöelda suvekorterisse, kust see järgmiste jõulude eel taas tagasi parki tuuakse.