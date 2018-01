Lugeja küsib: kas pean tingimata töötervishoiukontrolli minema?

Foto on loo juures illustratiivne

Lugeja küsib: Töötan klienditeeninduses ja mul on kehtiv tervisetõend perearstilt. Tööandja käsib mul minna tervisekontrolli, mida teostab nende poolt valitud firma. Kas sellest on õigus ka keelduda nii, et sellele ei järgneks tööandja sanktsioone? Minu tööandja tunneb liiga suurt huvi inimeste konfidentsiaalse info vastu ja seejuures ei oska konfidentsiaalsust pidada. Seega sooviksin tervisekontrollist keelduda.