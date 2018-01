Eesti Päästemeeskonna varingupääste rühm osaleb rahvusvahelisel õppusel

Päästeameti koostöönõuniku Priit Laose sõnul asub Taanis Tinglevis üks Euroopa parimaid varingupääste harjutusväljakuid ja EST-USAR meeskonnale on see hea võimalus harjutada kodust erinevates tingimustes. „ModEX õppus on suurepärane võimalus teha läbi kogu missioonile mineku protseduur ning olla seeläbi paremini valmis ka reaalseks tööks katastroofipiirkonnas. Näiteks näeb seekordse õppuse legend ette ühes väljamõeldud riigis toimunud maavärina ja sellega seotud üleujutused. Kannatada on saanud ja peavarjuta on jäänud palju inimesi,“ sõnab Laos.