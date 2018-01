Jõuluvana maja koliti lastele lähemale

"Jõuluvana maja keskväljakul kuulub Arctic Finland House OÜ-le, kes juba teist aastat meile oma toodangut laenab. Kuna see majake valmistas lastele palju elevust ja rõõmu, tekkiski mõte see toetajate abiga päriseks osta. Tänase seisuga on õla alla pannud kuus ettevõtet, mille eest oleme väga tänulikud," rääkis Klein. "Ka kool-lasteaia direktorile Margit Sillutale mõte väga meeldis, et lapsed saavad õuealale toreda mängumaja."