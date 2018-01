Kinnitamata turvavöö tõttu sai vigastada 15 bussireisijat

Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Diana Okas tuletas meelde, et ka bussis peab olema turvavöö kinnitatud. "Mida rohkem on sõidukis kinnitamata inimesi ja ruumi liikumiseks, seda suuremad on vigastused nii turvavööga kinnitamata reisijal endal kui ka kaasreisijatel, kellele ta otsa paiskub,“ selgitas ta.