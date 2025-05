Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

​* Järvapesa lasteaia Ahula hoone rühmaruumi lagi laseb pikemat aega vihmavett läbi ja põrandale tekivad ohtlikud loigud. Lastevanemad on murelikud laste turvalisuse pärast, samuti võib vesi kahjustada hoone konstruktsioone ja elektrisüsteemi.

* Eelmisel aastal kolmekümnendat tegevus­aastat tähistanud OÜ Treegeri pagarite valmistatud kringleid on mekkinud vist pea kõik järvalased. Kui keegi neist peaks tegema pimetesti, tunneks ta maitsmiseks pandud kringlitükkide hulgast selle õige kindlasti ära. Kui palju kringleid ja muid Paides valminud küpsetisi on aastate jooksul rännanud Eesti eri nurkadesse peolaudadele või lihtsalt kohvikõrvaseks, seda ei tea keegi. Hiljaaegu jõudis Treegeri kringel koguni ühe naabermaakonna kohvikus müügile.

* Kaks aastat tagasi esitles Vodja kooli tööõpetuse õpetaja Indrek Kuuse Ajakeskuses Wittenstein olnud muuseumiööl Paide ordulinnuse äsja valminud maketti. Laupäeval pani Kuuse rahvale uudistamiseks välja viis kiriku maketti. Makette on nii palju seetõttu, et kirik on aastasadade vältel väga erinev välja näinud ja mitmetel põhjustel hävinud.