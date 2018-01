Maanteeamet: miks sa ei tee ennast autojuhile nähtavaks?

Viimased kurvad sündmused jalakäijatega on ajendiks uuesti meelde tuletada, kui tähtis on eristuda hallist taustast just pimedal ajal ja halbades ilmastikuoludes, kirjutab Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Gerli Grünberg.

Helkurvest on kohustuslik turvavarustus igas autos. Tihtipeale aga ei mõelda selle peale, kui suur kasutegur sel on. Pimedal teel, olgu tegemist hädaolukorraga või lihtsa peatusega, on vajalik ennetada neid olukordi, kus ehmatus teel seisvast tumedast kogust mõjub autojuhile ehmatava šokina. Helkurvesti selga panek ennetab kindlasti hullemat. Seda peaks hoidma juhiistme tagumises sahtlis, auto kindalaekas või juhiukse sahtlis. Nii saab selle vajadusel autost väljumata kiirelt kätte. Samas tuleks tähelepanu pöörata ka autos viibivatele kaasreisijatele, et ka nemad autost väljudes nähtavad oleksid.

Tõenäoliselt on paljud jalakäijad pimedas liikudes imestanud, miks autojuhid neid ei näe. Roolikeerajad seevastu on üle elanud mitmeid ehmatushetki, kui tee äärde ilmub ootamatult tume siluett, mis sama müstiliselt, kui ilmus, ka kaob. Helkurita jalakäijat, kes on eestlaslikult tagasihoidlikult tumedates riietes, näeb pimedas sõitev autojuht vaid 30 meetri kauguselt. Numbriliselt kõlab 30 meetrit pika vahemaana, aga talvistes oludes sõitval sõidukil kulub linnakiirusel sõites peatumiseks topelt teekond, ehk keskmiselt 62 meetrit. Jalakäija hukkumise tõenäosus kokkupõrkekiirusel 50 km/h on 40%, 60 km/h on see 70% ja 70 km/h on see juba 90%.