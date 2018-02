Päästeamet: Tuleohutuse enesekontrolli aruandeid saab esitada märtsi lõpuni

Enesekontrolli eesmärk on ise ja õigeaegselt avastada tuleohutusalased riskid hoones ning paika panna tegevused nende kõrvaldamiseks. Enesekontroll on abivahend ehitise omanikule, kes tuleohutusnõuete täitmise eest vastutust kannab.

Päästeamet tuletab meelde, et kindlasti ei ole mõistlik aruande esitamist jätta viimasele hetkele, sest siis võib juhtuda, et aruandesse tulevad sisse vead ning aruanne tagastatakse esitajale korrektuuride tegemiseks. See omakorda tähendab, et aruande esitamisprotsess viibib. 2017. aastal tagastati täiendamiseks 23% aruannetest. Seetõttu soovitab Päästeamet tuleohutuse enesekontrolli aruanne täita veebis, aadressil: https://tuleohutusaruanne.ee, kus võimalikud vead ja puudused tulevad juba täitmise faasis automaatselt välja. Süsteem kontrollib, et inimesed ei teeks lihtsaid näpuvigu, mis sageli sisse kipuvad tulema.