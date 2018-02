EV100: Juubeliaasta toob maapiirkondade noored Simple Sessionile

„Eesti Vabariik 100 programmi fookuses on lapsed ja noored, kellele on Simple Sessionil osalemine suur elamus,“ sõnas Riigikantselei EV100 korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa. „Ma olen enam kui kindel, et vinged tippsportlased nakatavad kõiki oma hooga ja sellest kujuneb sündmus, mis jääb Eesti noortele juubeliaastat meenutama,“ lisas Rohumaa.

"Simple Sessionil on alati olnud eesmärk maailmatasemel spordielamusega innustada noori ka ise spordiga tegelema. Nüüd, kus rula- ja BMX on ametlikult ka olümpiaalad, on sellel missioonil veelgi suurem roll. Oleme igal aastal jõudumööda võimaldanud noortel Simple Sessioni võistlustel kaasa elamas käia, korraga 400 noore rõõmustamine teeb südame alt aga eriti soojaks," sõnas Simple Sessioni üks peakorraldaja Risto Kalmre.

Noored saabuvad Simple Sessionile kaasa elama pühapäeval, kui toimuvad võistluste finaalid. Tulijaid on üle Eestimaa, üks suurimaid noorteseltskondi saabub ekstreemspordifestivalile Saaremaalt.

Eesti Vabariigi 100. juubeliaastale pühendatud Simple Sessioni võistlused toimuvad 3.-4. veebruarini Tallinnas Saku Suurhallis. Kokku on Simple Sessionile saabumas 182 võistlejat 29 riigist, ka vaatajaid on oodata 20 paigast üle maailma. Võistlejate nimekiri on tänavu läbi aegade tugevaim, Tallinnasse saabuvatel sportlastel on kokku 58 X-Mängude medalit, sealhulgas 29 kulda.

Simple Sessioni ekstreemspordivõistlusi saadavad mitmed eriüritused. Neljapäeval, 1. veebruaril kell 21 toimub Harju mäe uisuplatsil hokimatš rulatajate ja trikiratturite vahel. Reedel, 2. veebruaril näidatakse Apollo Kino Solarises uut rulafilmi „The Flat Earth“.

2018. aastal möödub 100 aastat Eesti Vabariigi loomisest. Lähem info ettevalmistuste ja sündmuste kohta www.EV100.ee.