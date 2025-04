Terviseradade asutajad on 20 aasta jooksul investeerinud vabas õhus liikumise rajatistesse 6,5 miljonit eurot

Idee eestvedaja, Merko Ehituse nõukogu esimehe Toomas Annuse sõnul on terviseradade rajamise mõte luua vabas õhus liikumisvõimalused kõigile võimalikult kodu lähedal ja valgustatud radadel. „Statistika näitab, et elame tervena 15–20 aastat vähem kui rootslased ja norralased. See on üks neljandik inimese elust. Ei saa alahinnata, mis see maksab ühiskonnale. Oleme kindlalt seda usku, et regulaarne liikumine vabas õhus aitab püsida nii füüsiliselt kui vaimselt tervemad ning seeläbi aidata meid ka tervena elatud aastate poolest skandinaavlastele järele,” on Toomas Annus aktiivse liikumisharrastajana veendunud.