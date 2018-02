Pakkumine ekstreemsuse armastajatele: sõida kevadise suurveega Jändja paisust alla ja saad auhinna

Türi valla sotsiaalmeedias on üleval jutuajamine võistluse korraldaja Koit Rauaga. Huvitava väljakutse toob võistlejatele tänavu ka Jändja pais. „Kõik süsta- või kanuusõitjad, kes laskuvad maratoni käigus Jändja paisust alla selg ees, ja jätkavad maratoni ilma paadist väljumata (eskimopööre on lubatud), saavad eriauhinna. See ei ole kohustuslik aga mõned sõitjad on arvanud, et Eesti jõed on liiga lahjad, pakume neile siis pisikese sportliku lisaväljakutse,“ ütles Raud.