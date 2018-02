Käesoleval nädalal saab esitada taotluseid kiviaia taastamiseks

Maaelu arengukava kiviaedade taastamise meede on ellu kutsutud selleks, et säilitada ja suurendada maastike esteetilist, ajaloolist ja kultuurilist väärtust, luua elupaiku ning suurendada bioloogilist mitmekesisust.

Toetust võib taotleda olemasoleva kiviaia või selle osa lahti võtmise ja uuesti ülesladumise eest, samuti olemasoleva kiviaia esialgse mahu taastamise eest. Toetust on võimalik saada sellises piirkonnas, kus kiviaiad on traditsiooniliselt esinenud ning kunagise kiviaia asukoht on looduses visuaalselt tuvastatav. Meetme määrus kehtestab teisigi nõudeid kiviaia asukoha, ladumisviisi ja mõõtude, kivide päritolu jm kohta ning kohustab enne töödega alustamist võtma muinsuskaitse-spetsialistilt konkreetse kiviaia taastamiseks nn määrangu.