Miljoneid maksvas reklaamklipis kõlab Arvo Pärdi muusika

Forbesi andmetel oli sel aastal reklaamid rekordiselt kallid – 30 sekundit reklaami suurmängu ajal maksab viis miljonit dollarit, see tähendab, et sekundi eest tuleb ettevõtjatel välja käia 166 667 dollarit. Võrreldes mõne teise populaarse saate reklaamihinnaga, 200 000 kuni 500 000 dollarit poole minuti eest, tundub SuperBowli hind ülimalt kallis, kirjutab Tarbija24.

Hinnavahe põhjus on lihtne – tegemist on ülimalt magusa ajaga, mil telerit vaatab umbes 130 miljonit inimest, samas kui mõnel teisel populaarsel saatel on kaks kuni seitse miljonit vaatajat.