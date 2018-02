Justiitsministeerium: mullu vähenes nii varavastaste kui ka liikluskuritegude arv

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles, et ehkki registreeritud kuritegude arv langeb mitmendat aastat järjest, peab sellgeipoolest inimeste turvatunde tagamiseks astuma sisulisi samme. „Riik peab suutma tagada, et ohtlikumate süütegudele suudame kiirelt reageerida. Samal ajal peab vähemohtliku süütegude eest karistus olema individuaalne, et olla kindel, et karistus süüdlast ka päriselt edaspidi süütegudest eemale hoiaks,“ märkis Reinsalu. „Me peame kaitsma ühiskonda kõige ohtlikemate kurjategijate eest. Nende inimeste eest, kes on korduvalt tapnud, vägistanud või pannud toime raske seksuaalkuriteo, sest just need on kuriteod, mis kõige enam õnnestavad inimeste turvatunnet. Ohtlikele kalduvuskurjategijatele tuleb teistest erinevalt läheneda ja selleks esitleme lähiajal just nimelt ohtlike kalduvuskurjategijate kohtlemist puudutavat eelnõud,“ sõnas Reinsalu.