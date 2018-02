«Gripitaoliste haigestumiste arv suurenes eelmisel nädalal 65 protsenti, mis näitab, et gripi kõrghooaeg on käes. Grippi haigestumise intensiivsust saab hinnata keskmiseks ja gripi levikut laialdaseks. Haigestumus on endiselt suurenemas,» andis teada terviseameti kommunikatsiooninõunik Iiris Saluri.