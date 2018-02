Õpilased on oodatud välja mõtlema põnevaid retsepte

„Retsepti meistriklass on üles ehitatud nii, et lapsed keskenduksid eelkõige tervislike valikute tegemisele, oleksid retseptide koostamisel nutikad ning ei unustaks ära ka toidu taaskasutamise põhimõtteid,“ selgitas Rimi kokk Jörgen Kohal. „Laste ülesanne on nuputada hommikusöök, vahepala ning lõuna- või õhtusöök. Kindlasti tasub mõelda sellele, milliseid aineid koolilapse organism kõige rohkem päeva jooksul vajab, ning arvestada toiduainete toiteväärtusega. Usun, et saame palju huvitavaid retsepte – lapsed julgevad katsetada ning nende loomingulisus võib üllatada nii mõndagi profikokka.“