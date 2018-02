Valla ettevõtluskonkursile esitati rekordarv kandidaate

Kui nädalapäevad tagasi kurtis Türi valla ettevõtluskonkrusi korraldav arendusjuht Üllar Vahtramäe, et ankeete on vähe, siis konkursi lõppedes oli tal põhjust rõõmustada rekordilise saagi üle. Selles nägi ta kahte põhjust. „Tegime õigesti, et korraldasime tänavu konkursi vaid internetipõhiselt ja suur abi oli ka Järva Teatajas ilmunud uudisnupust,” lausus ta.