Pakane võimaldab taas liuvälju rajada

Liuväljade rajamisest kirjutasime ka aasta esimese külmalaine ajal jaanuari keskel. Türi spordiklubide liidu tegevjuht Tanel Viljat ütles toona, et ühisgümnaasiumi juures asuvat platsi on nad veega kastnud juba mitu päeva ja nädalavahetuseks peaks jää olema sedavõrd paks, et uiskudega peale minna.

Paide linnavalitsuse avalike suhete peaspetsialist Maarit Nõmm ütles siis, et Paides on varem liuväli olnud Lai 33 korvpalliplatsil ja ka tänavu on plaan koos päästjatega plats jääga katta. Nüüd on Paide päästekomando pealik Geimo Eesmäe sõnul asjad sellised, et nad on tulevast liuvälja juba mitu päeva kastnud. (JT)