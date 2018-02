Tulevasi haridusliidreid oodatakse kandideerima Noored Kooli programmi

Noored Kooli värbamisjuhi Maris Viirese sõnul on programm muutunud üha populaarsemaks nii värskete ülikoolilõpetajate kui ka nende inimeste seas, kes soovivad oma karjääris muutust. “Noored Kooli valikusõel on alati olnud tihe, kuid tänavu on tung programmi erakordselt suur, mis näitab, et meie pakutavaid võimalusi hinnatakse kõrgelt,” ütles Maris Viires. Esimesel kahel kandideerimisperioodil registreeris end huviliseks enam kui pooltuhat inimest ja oma avalduse esitas 236 kandidaati, kelle seast on põhjaliku valikuprotsessi tulemusena tänaseks selgunud esimesed 21 12. lennu osalejat. “Nende numbrite põhjal võib ennustada, et sügisel alustab koolides läbi aegade suurim Noored Kooli õpetajate lend,” lisas Maris Viires.