Hääletaja kuju saab riigi sünnipäevaks sinimustvalged salli ja mütsid

Margus Kasterpalu lisas, et soovi korral võib teistele kodukandi skulptuuridele ka ise rahvusvärvides salle või mütse kududa. „Praegu on selleks veel parajasti aega. Küll tuleks ettevõtmine varem kohaliku omavalitsusega kooskõlastada,“ lisas Kasterpalu.

Austusavaldusena külastavad 22. veebruaril ka Vabariigi Valitsuse liikmed 14 kunagise riigivanema sünnikohti ja asetavad nende fotoskulptuuride ümber sinimustvalged sallid. „See on žest nendele omaaegsetele riigimeestele, kes on Eesti Vabariigi 1918. aastast tänasesse toonud,“ ütles Riigikantselei EV100 juhtrühma esimees Toomas Kiho. „Austamistseremooniale on oodatud kõik piirkonna elanikud ja kohalike omavalitsuste esindajad.“