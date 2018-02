Toetuspettuste suurim murekoht on kolme hinnapakkumisega hanked

Foto on loo juures illustratiivne

Maaeluministeerium ja PRIA astuvad jõuliselt toetuspettuste vastu, sest PRIA riskianalüüsid näitavad, et võitnud pakkumustest vähemalt 18 protsendil on sõlmitud eelnevad kokkulepped paberil fiktiivselt nii suureks, et PRIA toetus katab kõik kulud ja omaosalust ei tasuta.