Ideekorje toob Arvamusfestivalile arutelud inimvarast innovatsioonini

Festivali eestvedaja Maiu Lauringu sõnul joonistuvad ideekorjesse jõudnud ideede põhjal välja teemad, mis on Eesti inimestele praegusel ajal olulised ning küsimused, mis vajavad läbirääkimist. «Teemadering on sarnaselt eelmistele aastatele lai, esindatud on nii hariduse, elukeskkonna, majanduse, uuenduslikkuse, meditsiini, välispoliitika kui kultuuri teemad. Eriliselt torkab aga silma mure Eesti inimvara ja metsa pärast,» rääkis Lauring.