Eesti Loomakaitse Selts kutsub oma lemmikloomi steriliseerima ja kastreerima

ELS korraldab kampaaniat juba mitmendat aastat. Soodsam hind võimaldab lemmikule protseduuri teha ka inimestel kelle jaoks ei ole see võib-olla seni taskukohane olnud. Kampaania suurem eesmärk on vähendada soovimatute järglaste ja kodutute loomade arvu.

Kassid ja koerad võivad ilmale tuua 3-4 pesakonda aastas, igas neist keskmiselt viis poega. Varjupaikades ja erinevate loomakaitseorganisatsioonide hoiukodudes on väga palju hüljatud loomi, sest lemmikloomi sünnib rohkem kui on neile pakkuda kodusid. Seetõttu hukatakse igal aastal kahetsusväärselt palju koeri ja kasse. Tulemuseks on kurb statistika: 2017. aastal jõudis Väike-Maarja loomsete jäätmete käitlemise tehasesse 18 tonni hukkunud või hukatud lemmikloomi ning käesoleval aastal on see arv juba ligi 2 tonni.