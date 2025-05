Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Järvamaa aasta emaks kuulutatud Marge Hirtentreule jääb seekordne emadepäev ilmselt väga kauaks meelde, sest teda tabas koduses miljöös üllatusvisiit. Türi–Väätsa tee ääres asuva maja hoovi keeras ennelõunal kümmekond autot, osa tuttavad, osa võõrad, osas fotograafid, osas filmijad, osas, lillesülemid, osas tordid – kõigil kange soov Mare Hirtentreule tähtsa tiitli puhul õnne soovida.

* Õppusel Siil kasutab kaitsevägi kõiki ohuteavituse edastusvahendeid, sealhulgas sireene. Sireenid üürgavad nii Paides kui muudes Eesti linnades kolmapäeval kell 15. Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuhi Maris Mooritsa selgitusel on eesmärk anda inimestele esmakogemus, kuidas riik neile ohtudest teada annab ja mismoodi ohuteavitus välja paistab. Samuti aitab ohuteavituse terviksüsteemi käivitamine vaadata üle kaitseväe ja päästeameti tegevuse info kiirel edastamisel­.

* Kolmapäeval sai nurgakivi järjekordne Eesti jalgpallihall, seekord Rakveres, mille teekond ideest teostuseni on olnud sama okkaline nagu Paides ning võtnud arvatust rohkem aega ja raha, nagu suurte ehitusobjektide puhul tavaline. Kuna Rakvere hall on saanud juba enne valmimist nimesponsori ja hakkab tulevikus kandma nime Bauroc Rakvere jalgpallihall, ajendas see küsima ka Paide jalgpallihalli võimaliku nimesponsori kohta.

* Türi ühisgümnaasiumi noored panid eelmisel kolmapäeval Järvamaa riigimetsa kasvama ligi 3000 kuuske. Töö, milles noored käe valgeks said, ei kujunenud just kõige kergemaks. Päev varem oli ladistanud vihma, mis Kolu lähedal asuva langi pehmeks ja vesiseks muutis. Istikutele sobiva koha otsingul tuligi laveerida loikude vahel. «Kui saate, pange puu kasvama vao põhja, aga kui seal on vesi, siis istutage vao serva peale,» õpetas noori riigimetsa majandamise keskuse (RMK) metsakasvataja Jaan Laur.

* Möödunud nädala neljapäevast reedeni Paidet külastanud LC Hamina ja LC Hamina Bastioni liikmed kiitsid Paide linna silmapaistva arenguhüppe eest ning kinkisid Järvamaa haiglale laste ravi toetuseks 500 eurot.