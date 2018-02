Kiri EV100 ja suur riigilipp on lumelt leitav ka Tahuri koduhoovist.

Heiki Tahur on Järva Teatajale tunnistanud, et on eestlane ja natsionalist, mis tähendab Eesti Vabariigi poolt. Vajadusel olla ta valmis vaba riigi eest ka relva haarama. Loe lisa siit!