Esialgne statistika näitab alkoholisurmade vähenemist

Tervise Arengu Instituudi (TAI) surma põhjuste registri juhataja Gleb Denissovi sõnul on tegemist alles esialgsete andmetega, kõik andmed ei ole veel laekunud. „Võib siiski üsna kindel olla, et suremus alkoholi tarvitamisest põhjustatud haigusesse oli mullu väiksem kui aasta varem,“ kinnitas Denissov. Lõplik statistika selgub märtsikuu lõpus.

TAI direktori Annika Veimeri sõnul on alkoholi tarbimine Eestis neljandat aastat langustrendis ja see on hakanud kajastuma ka alkoholi põhjustatud suremuse vähenemises. „See näitab, et oleme õigel teel. Riigi pikaajaline alkoholipoliitika, mis keskendub nii alkoholi kättesaadavuse vähendamisele kui ka tõhusamale ravile ja ennetustööle, hakkab mõju avaldama,“ lausus Veimer. „Siiski tarvitab ligi 90% Eesti inimestest alkoholi. Seejuures umbes kolmandik neist on alkoholi liigtarvitajad, kellest omakorda hinnanguliselt umbes 10 000 naist ja 50 000 meest on alkoholisõltlased.“