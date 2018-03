Maakondlikku bussiliini pikendati Araveteni

JÜTKi tegevdirektor Harri Lepamets ütles, et buss on käigus teispäeviti ja reedeti, jõuab Aravetele kell 16.15 ja alustab sealt teekonda tagasi kell 17 ehk inimestel jääb 45 minutit aega käia poes, teeninduskeskuses või pangaautomaadist raha võtmas. „Teisipäeviti saab Albust Aravetele ka õpilasliiniga, mis väljub Albust kell 14.30 ja on Aravetel kell 15, ja samal päeval saab Aravetelt Albu poole sõita ka kell 17," täpsustas Lepamets. Teispäeval võtab Aravetel vastu ka perearst.