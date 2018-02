Järva vald sai riiklikul tasemel kiita

„Te panustate oma kallist vaba aega kogukonna turvalisuse tõstmisesse – see on vägev, mis te teete,“ ütles Lauri Lugna vabatahtlikele. „Iga abipolitseinik, vabatahtlik päästja ja merepäästja on ohutu käitumise eeskuju, tuletades meelde, et turvalisus algab meist igaühest,“ lisas ta. Samuti tõstis ta esile vabatahtlikke toetanud omavalitsusi, ettevõtteid ja eraisikuid. „Teiste seas sai vabatahtlike toetaja aunimetuse ettevõtte, mille enda territooriumil toimus mõned aastad tagasi tulekahju. See näitas, kuidas ootamatul hetkel võime ise olla abivajaja rollis ja seda enam oskame turvalisuse tagajaid hinnata,“ märkis Lugna.

Samuti tunnustati vabatahtlike toetaja aunimetusega neid, kes on andnud vabatahtlikele kasutamiseks ruume ja tehnikat, aidanud läbi viia õppusi, panustanud vabatahtlike töösse rahaliselt või oma isikliku ajaga. Siseturvalisuse vabatahtlike toetaja aunimetuse pälvisid Järva vallavalitsus, Kadrina vallavalitsus, Alfons Hakans AS, Nelja Energia AS, Auto 100 Tallinn AS ja Anne Aigro.

Tänukirja vabatahtlike toetamise eest said Respo Haagised AS, Sõrandu Farm OÜ, AS Reideni Plaat, Pro Marine Trade OÜ ja IIZI Kindlustusmaakler OÜ. Tänukirja siseturvalisusesse panustamise eest pälvis raudteeohutusega tegelev MTÜ Operation Lifesaver Estonia.