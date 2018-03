Italiano Pasta & Pizza omanik: toidukoha tegemise otsust ma ei kahetse, algus on olnud plaanipärane

Toitlustuskoha eestvedaja Peeter Tuiman tunnistas, et nende lootus leida maanteel sõitjatest kliente on mõneti täitunud. „Toidukoha tegemise otsust ma ei kahetse, algus on olnud plaanipärane,“ sõnas ta. „Mõnel päeval on vaikne, mõnel teisel päeval on aga tegevust hommikust õhtuni. Nädalavahetusteti on ikka näha, et inimesed on rohkem liikumas. Eks jaanuar-veebruar ole toitlustusäris kõige raskem kuu. Meie naabrid, Põhjaka restoran näiteks pole veebriaris üldse lahti.“