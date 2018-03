Türi läks pakasele vastu värskelt valminud katlamajadega

SW Energia OÜ tootmisjuhi Allan Aas sõnul oli kahe suure Türi katlamaja samaaegne ehitamine suur väljakutse nii üldehitajale Kolmtex OÜ kui ka soojatootjale endale. „Meie ambitsioonikas siht oli mõlema katlamaja kasutusluba saada kätte 31. jaanuariks 2018. Täna rõõmustame - see meil ka õnnestus. Viimase pingutusena käisid ehitustööd hiliste öötundideni“, kinnitas Aas, ning lisas, et uued katlad toodavad juba toasooja. Järgmised paar kuud kuluvad aga täisautomaatsete katlamajade seadistamisele, mil töötatakse sisse seadmete kõige efektiivsem töömudel, et garanteerida soodne kodusoojus olenemata välistest külmakraadidest.