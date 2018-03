PRIA maksis välja 51 miljonit eurot keskkonnatoetusi

Kõige arvukamalt – 1954 - on loomade heaolu toetuse saajaid, kes said kokku üle 6,1 miljoni euro. Summalt suurim - 22,6 mln eurot - oli toetus 1475-le keskkonnasõbraliku majandamise toetuse saajale. Mahepõllumajandusliku tootmise toetust said 1747 taotlejat kokku 15,3 mln eurot.