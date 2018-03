Orelipoiss tegi Phuketi vabadusvõitlejast Eesti jumala

Taban Jaan Pehki ehk Orelipoisi teel Tallinnast Türile. Lisaks sellele, et ta korraldab ise esimest korda tänast Genklubi plaadiesitluskontserti, kimab Jaan Türilt edasi Rakverre. «Lähen isaga paati tooma,» ütleb ta ja seab end taas minekule. Südatalvel ja krõbeda külmaga! Orelipoisi rajad on ettearvamatud ning sama ennustamatu on ka tema looming. Kunagi ei tea, milliste teemade, sõnade ja arranžeeringutega mees järgmiseks üllatab. Üks irooniline, groteskne, lõbus, aga ka Orelipoisi moel teravalt ühiskonnas toimuvale reageeriv plaat on taas end Eesti muusikaajalukku kirjutanud. Proovisime koos Jaani endaga nii tema uue kui ka pisut vanema loomingu lahti muukida.