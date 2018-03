Türil näeb peagi õnnelikke tulpe

Tulbipäevade korraldaja Reelika Marrandi sõnas, et õnnelikeks ajendas teda seekordseid tulbipäevi nimetada numbri kaheksa imeline vägi. „Ilus number ju kaheksa, Hiinas lausa õnne number ning kõige täiuslikum number. Mullegi ju tähenduslik ja kas pole siis tore teha seekordseid tulbipäevi selles toredas õnnelikus tundes. Rääkimata vanasõnast, mis ütleb ju, et kui tahad olla terve elu õnnelik, siis hakka aednikuks,“ lausus ta.

Nii püüdis Marrandi seekordset õnnelikust esile tuua ka loengutes ja töötubades. Juhust ei maksa näha ei sellest, et loengut tuleb pidama Õnne nimeline naine ega selleski, et loengu teemaks on stressivaba aiandus.