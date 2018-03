TAI kampaania kutsub igapäevast suhkrutarbimist vähendama

„Eestimaalased liialdavad magusaga ja see ei ole vaid ülekaaluliste probleem,“ ütles TAI toitumisekspert Kristin Salupuu. „Täiskasvanud söövad magusat keskmiselt kaks korda enam kui on soovitatav, lapsed koguni 3-4 korda enam.“

Salupuu sõnul on suhkrud organismi toimimiseks vajalikud, kuid jälgima peaks, millistest allikatest ja kui palju neid saadakse. Mõned toidud sisaldavad suhkruid looduslikult, näiteks puuviljad-marjad, mesi, köögiviljad ja piim. Osa suhkrutest aga lisatakse toitudesse-jookidesse nende valmistamise käigus ja tihti on tarbijal raske hinnata, kui palju mõnes tootes võib lisatud suhkrut olla. Näiteks 0,5-liitrises limonaadis võib lisatud suhkruid olla kuni 65 grammi, mis on 13 teelusikatäit. Palju lisatud suhkruid võivad sisaldada ka näiteks maitsestatud veed, kohupiimakreemid, jogurtid, kastmed, marinaadid.