Noored töötajad ei talu lolle ülemusi

CV-Online'i tööturuekspert Rain Resmeldt Uusen sõnas, et alla 30-aastased saatsid juhtidele selge sõnumi - me pole valmis taluma lolle ülemusi. "See on peagi kõige produktiivsemasse tööikka jõudev põlvkond ja meeldib või mitte, kuid nende nõudmisega tuleb arvestada, sest tööturul on jäme ots nende käes," nentis Uusen.