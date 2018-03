Kunstikooli noored näitavad oma töid ka Türil

Kunstikooli õppejõud Margus Tiitsmaa (Sorge) ütles, et 20 pildist koosneval näitusel on esitatud autoportreed, abstraktsed kompositsioonid, figuraalsed kompositsioonid, aktid ja figuurid looduses. «Näituse märksõna on suunitlus Hommikumaadele: Jaapani kirss animatsiooni ja IT-meedia lisanditega,» lisas ta.