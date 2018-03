Avaliku raha kasutamine Keskerakonda kiitvate telesaadete ostmiseks PBK-lt (Pervõi Baltiiski Kanal) on riivanud paljude õiglustunnet. See on olukord, mille puhul vana unustusse vajunud sõna «kõlberüüste» kõlab paremini kui nüüdisaegne korruptsioon. Meilt on midagi ära võetud – meie raha, osati ka hääled, aga ennekõike väärikus, sest nõnda ei peaks see ühes endast lugu pidavas riigis juhtuma.