Uuring: noored peavad avalikes kohtades kasutatavat heli liiga valjuks

Küsitluses vastanutest 70 protsenti peab ka kontsertide heli liiga valjuks ning enam kui pooled arvasid, et kinodes on heli vahel liiga vali. Samas 16 protsenti vastanutest kasutab või on kasutanud mürarohketes kohtades kõrvatroppe või muid kuulmist kaitsvaid vahendeid. Kokkuvõtlikult selgus, et noorte teadlikkus kuulmiskahjustustest ja nende ennetamisest on väga madal.