Üks küsimus bussi kohta tõi mitu teist juurde

Bussiliiklusega on küsitavusi linnalähistel liinidel teisigi. Nimelt kerkis seoses eelpooltoodud küsitlusega üles veel teinegi probleem ja see puudutab Säreveres elavaid inimesi, eelkõige eakamaid. Kupp rääkis, et sealse rahva mureks on, et nädalavahetustel ennelõunasel ajal sealt bussiga Türile ega tagasi ei pääse ning sellel teemal on vallaga ühendust võtnud arvestatav hulk kohalikke. Türi ja Särevere vahel liikuv number 10 bussiliin paraku elanike vajadusi ei kata, sest just nädalavahetustel, kui sealsed eakad soovivad ennelõunal Türile ja pärastlõunal koju tagasi saada, on bussiliikluses paus sees. «Eks nendel teemadel annab kindlasti Järvamaa ühistranspordi keskusega (JÜTK) läbi rääkida, aga enne teeme enda jaoks selgeks, kuivõrd palju neid huvilisi ühel või teisel liinil on ja sõltuvalt sellest saame siis ühistranspordi keskusega edasi rääkida,» lisas Kupp. Õhtune Lokuta liin on kunagi käigus olnud, kuid mõne aasta eest võeti see maha, sest JÜTK põhjendas seda reisijate vähesusega. Lisaks soovib vald Järvamaa maakonnaliinidel ühistransporti korraldava JÜTKga läbi rääkida ka Türi ja Väätsa vahelise bussiliikluse teemadel ning hakkab koguma andmeid, kas praegune ühendus on piisav, kui palju on Türilt Väätsale ja vastupidises suunas kooli liikuvaid lapsi. «Kogume kõik need andmed kokku ja hakkame siis läbi rääkima. Võibolla selgub siis, et liine tuleb hakata näiteks ümber korraldama,» ütles Kupp.