Kool sai riigi sünnipäeva puhul uut mööblit

„Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamise fookuses on lapsed ja noored. ISKU tehtav kingitus muudab noorte õpikeskkonna paremaks ja see rõõm kestab juubeliaastast kaugemale,“ ütles riigikantselei EV100 programmijuht Maarja-Liisa Soe.

„Kingitus Eesti üldhariduskoolidele on helde,“ ütles haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Tea Varrak. „Usun, et paremas keskkonnas on õpilastel ka suurem motivatsioon koolis käia ning häid tulemusi saavutada.“

ISKU Baltics Eesti tegevjuht Aidas Barkauskas ütles, et laste õpikeskkond on hariduse omandamisel oluline tegur ja see oli koht, kus saime oma panuse anda. Otsus suur kingitus Eesti Vabariigi 100. juubeliks teha tuli kergelt. “Oleme rõõmsad, et konkursil osales 216 kooli üle Eesti. See näitas, et meie kingitus läks korda,” ütleb Barkauskas.