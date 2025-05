Innovatsiooniettevõte kolib pangahoonest endisse kaubakeskusse

Paides kaugtöökeskkonda pakkuv ettevõte coWork Paide kolib oma tegevuse keskväljakule sihtasutuse Järvamaa majja. Seni poolteist aastat Vainu tänavas endises hiiglaslikus pangakontoris kanda kinnitanud coWork liigub seega sinna, kust kõik alguse sai. Ettevõtte kogukonnajuht Krõõt Kroonmäe ütles, et see on arengus oluline samm edasi.