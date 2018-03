Lugeja küsib:kas igal trepil peavad olema käsipuud?

Lugeja küsib: Meie ettevõttesse paigaldati uued seadmed. Kohtadesse, kus peame tegema nende hooldustöid, pääseme mööda kohapeal valmistatud käiguteid ja treppe. Üle transportööri minekuks on viieastmeline trepp, aga sellel pole käsipuid. Tunnen, et on oht kukkuda trepilt alla, eriti siis kui mul on kaasas tööriistad. Ilmselt võib transportöörile kukkumisel saada tõsiselt vigastada. Kas sellisel trepil peavad olema käsipuud?